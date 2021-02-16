Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео 

Луганске ликвидировали возгорание, произошедшее после взрыва на газораспределительном узле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во вторник.

ЧП произошло вечером накануне на улице 2-я Беломорская. Как сообщили в МЧС ЛНР, на объекте произошел взрыв "неустановленного происхождения с последующим возгоранием". Высота пламени достигала 20 м.

Пламя перекинулось на высоковольтную линию электропередач, которая впоследствии оборвалась. В связи с этим 1170 абонентов остались без электроэнергии. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Его тушением руководил Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов. В 02:20 вторника возгорание было ликвидировано. Во время происшествия никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.