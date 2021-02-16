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Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Луганске ликвидировали возгорание, произошедшее после взрыва на газораспределительном узле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во вторник.
ЧП произошло вечером накануне на улице 2-я Беломорская. Как сообщили в МЧС ЛНР, на объекте произошел взрыв "неустановленного происхождения с последующим возгоранием". Высота пламени достигала 20 м.
Пламя перекинулось на высоковольтную линию электропередач, которая впоследствии оборвалась. В связи с этим 1170 абонентов остались без электроэнергии. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Его тушением руководил Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов. В 02:20 вторника возгорание было ликвидировано. Во время происшествия никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.
Видео , Пожары , Происшествия
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