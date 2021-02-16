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Субботний
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Юрий Столбов
37 минут назад
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В сети появилось видео с псом, который захватил горящую петарду в пасть и понес в дом. Хозяева едва избежали пожара. Видео опубликовал Telegram-канал MDK PRIVATE.
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