Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео 

Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во вторник в Москве.
Дегтярев поблагодарил президента "за доверие и за направление в Хабаровский край" и рассказал о результатах работы местного правительства за полгода. Кроме того, Дегтярев предложил включить план мероприятий по сохранению реки Амур в национальный проект "Экология".
"Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру, " — заявил Дегтярев.