Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео 

Дегтярев поблагодарил президента "за доверие и за направление в Хабаровский край" и рассказал о результатах работы местного правительства за полгода. Кроме того, Дегтярев предложил включить план мероприятий по сохранению реки Амур в национальный проект "Экология".

"Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру, " — заявил Дегтярев.