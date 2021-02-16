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Москва

Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во вторник в Москве.
Дегтярев поблагодарил президента "за доверие и за направление в Хабаровский край" и рассказал о результатах работы местного правительства за полгода. Кроме того, Дегтярев предложил включить план мероприятий по сохранению реки Амур в национальный проект "Экология".
"Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру, " — заявил Дегтярев.
Видео , Новости Москвы , Политика , Экология , Михаил Дегтярев , Владимир Путин
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