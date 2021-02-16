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Схватка мурены и осьминога попала на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
Дайвер стал очевидцем ожесточенной схватки мурены и осьминога вблизи австралийского острова Бэр, штат Новый Южный Уэльс. На видео сражения обратило внимание издание Daily Mail.
В воскресенье, 14 февраля, дайвер из Сиднея Крис Крейс (Chris Kreis) вместе с сыном и женой нырял к скалистому рифу и увидел на дне океана множество осьминогов.
Один из крупных восьминогих моллюсков заметил людей и попытался скрыться за скалу. Но за углом его поджидала мурена — смертельно опасный хищник. Она бросилась к осьминогу и попыталась напасть на его.
На записи, которую сделал Крейс, видно, как моллюск попытался защититься, выпустив чернила в хищную рыбу. Однако тактика не сработала. Мурена вцепилась зубами в головоногого моллюска и оторвала ему одно щупальце.
Видео , В мире
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