Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео 

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Китайское телевидение показало усовершенствованную версию новейшего легкого танка Тип 15, известного также как ZTQ-15.

По всей видимости, полученный опыт эксплуатации машин первых выпусков позволил внести некоторые изменения.

Так, в отличие от ранее демонстрировавшихся образцов, эта модификация вместо навесных бронированных модулей с керамическим наполнителем получила динамическую защиту.

Командира машины снабдили более совершенным многоканальным панорамным прицелом увеличенных размеров. Это позволит качественнее обнаруживать противника в ночных условиях и более эффективно применять имеющееся вооружение.