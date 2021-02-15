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Москва

Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Китайское телевидение показало усовершенствованную версию новейшего легкого танка Тип 15, известного также как ZTQ-15.
По всей видимости, полученный опыт эксплуатации машин первых выпусков позволил внести некоторые изменения.
Так, в отличие от ранее демонстрировавшихся образцов, эта модификация вместо навесных бронированных модулей с керамическим наполнителем получила динамическую защиту.
Командира машины снабдили более совершенным многоканальным панорамным прицелом увеличенных размеров. Это позволит качественнее обнаруживать противника в ночных условиях и более эффективно применять имеющееся вооружение.
Видео , Войска
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