Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео 

Сотрудники коммунальных служб на протяжении всего дня в субботу ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на столичный регион в минувшие сутки.

На кадрах, снятых Ruptly, запечатлены центральные улицы города, которые буквально утонули в сугробах. В устранении последствий непогоды коммунальщики используют снегоуборочную технику. Снег расчищают не только на дорогах и в парках, но и с крыш зданий.