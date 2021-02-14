Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео 

Сотрудники коммунальных служб на протяжении всего дня в субботу ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на столичный регион в минувшие сутки.
На кадрах, снятых Ruptly, запечатлены центральные улицы города, которые буквально утонули в сугробах. В устранении последствий непогоды коммунальщики используют снегоуборочную технику. Снег расчищают не только на дорогах и в парках, но и с крыш зданий.
По данным столичных синоптиков, в ночь с пятницы на субботу в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопад в городе прекратится к воскресенью, 14 февраля. Он добавил, что высота сугробов к тому времени может местами достигать 50 сантиметров.