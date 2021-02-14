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Москва

Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Кемерове старший лейтенант полиции Григорий Степанов сделал предложение своей девушке-дознавателю прямо во время утренней планёрки 14 февраля. Инцидент попал на видео.
Степанов пришел с белыми розами и кольцом. Девушка сказала да.
Видео , Общество
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