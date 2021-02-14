Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Подкасты
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
Комментарии
Все новости на карте
В
Кемерове
старший лейтенант полиции Григорий Степанов сделал предложение своей девушке-дознавателю прямо во время утренней планёрки 14 февраля. Инцидент попал на видео.
Степанов пришел с белыми розами и кольцом. Девушка сказала да.
Читать ещё •••
Видео
,
Общество
Читайте также
Синоптик пообещал россиянам теплое лето в 2021
Новости партнеров
Видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Экология
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире
Происшествия
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире
Происшествия
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
©
Рамблер
, 2021
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение