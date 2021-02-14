Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео 

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Кемерове старший лейтенант полиции Григорий Степанов сделал предложение своей девушке-дознавателю прямо во время утренней планёрки 14 февраля. Инцидент попал на видео.

Степанов пришел с белыми розами и кольцом. Девушка сказала да.