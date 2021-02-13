Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео 

Голодная змея попыталась напасть на домашнюю кошку в тайском городе Нонтхабури . На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как мужчина, чье имя неизвестно, поливает цветы перед входом в свой дом. Неожиданно на дальнем плане появляется белая кошка, которую преследует трехметровая змея.

Мужчина замечает рептилию, мгновенно запрыгивает на крыльцо и хватает кошку на руки, чтобы спасти ее. С питомцем в руках он делает шаг в сторону змеи и пытается прогнать ее. Несмотря на это голодная рептилия продолжает преследовать свою потенциальную добычу.