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Москва

Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео 

Юрий Столбов 36 минут назад
Голодная змея попыталась напасть на домашнюю кошку в тайском городе Нонтхабури. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.
На записи видно, как мужчина, чье имя неизвестно, поливает цветы перед входом в свой дом. Неожиданно на дальнем плане появляется белая кошка, которую преследует трехметровая змея.
Мужчина замечает рептилию, мгновенно запрыгивает на крыльцо и хватает кошку на руки, чтобы спасти ее. С питомцем в руках он делает шаг в сторону змеи и пытается прогнать ее. Несмотря на это голодная рептилия продолжает преследовать свою потенциальную добычу.
Видео , В мире , Происшествия
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