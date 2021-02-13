Опубликовано видео последствий снегопада в Москве 

Усиление снегопада в столичном регионе России привело к тому, что в Москве выпало больше месячной нормы осадков. Об этом в метеобюро города сообщили в субботу.

На утренних кадрах видно, что автомобильные дороги столицы частично очищены при помощи специальной техники, однако во дворах домов припаркованные автомобили тонут в огромных сугробах.

Обильный снегопад привел к затруднениям на дорогах Москвы, вызвав десятибалльные пробки вечером в пятницу, 12 февраля. Кроме того, по данным столичных аэропортов, более 50 авиарейсов прибыли с опозданием или были задержаны в связи с усилением осадков.