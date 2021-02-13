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Москва

Опубликовано видео последствий снегопада в Москве 

Юрий Столбов 31 минуту назад
Усиление снегопада в столичном регионе России привело к тому, что в Москве выпало больше месячной нормы осадков. Об этом в метеобюро города сообщили в субботу.
На утренних кадрах видно, что автомобильные дороги столицы частично очищены при помощи специальной техники, однако во дворах домов припаркованные автомобили тонут в огромных сугробах.
Обильный снегопад привел к затруднениям на дорогах Москвы, вызвав десятибалльные пробки вечером в пятницу, 12 февраля. Кроме того, по данным столичных аэропортов, более 50 авиарейсов прибыли с опозданием или были задержаны в связи с усилением осадков.
По заявлению руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снегопад продолжится до воскресенья, 14 февраля.
Видео , Новости Москвы , Роман Вильфанд
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