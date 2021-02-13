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Москва

Опубликовано видео пожара в Красноярске 

Юрий Столбов 33 минуты назад
В котельной, пристроенной к складу горюче-смазочных материалов в Красноярске, случился пожар. Об этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили в пятницу. По информации ведомства, на момент прибытия пожарных произошло частичное обрушение конструкций здания на площади 200 квадратных метров.
Кроме того, сообщается, что врачам скорой помощи был передан пострадавший с ожогами рук второй степени. В пресс-службе МЧС также сообщили, что пожару присвоена вторая категория сложности.
В тушении возгорания были задействованы 104 человека и 35 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 16 единиц техники. Пожар удалось локализовать.
Видео , Пожары , Происшествия , МЧС
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