Опубликовано видео пожара в Красноярске 

В котельной, пристроенной к складу горюче-смазочных материалов в Красноярске , случился пожар. Об этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили в пятницу. По информации ведомства, на момент прибытия пожарных произошло частичное обрушение конструкций здания на площади 200 квадратных метров.

Кроме того, сообщается, что врачам скорой помощи был передан пострадавший с ожогами рук второй степени. В пресс-службе МЧС также сообщили, что пожару присвоена вторая категория сложности.

В тушении возгорания были задействованы 104 человека и 35 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 16 единиц техники. Пожар удалось локализовать.