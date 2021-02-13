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Москва

Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.
На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.
Видео , Общество , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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