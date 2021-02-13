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Субботний
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Нападающий
петербургского «Зенита»
и
сборной России
по футболу
Артем Дзюба
выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.
На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.
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