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Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Акула устроила охоту в 20 метрах от купающейся семьи в австралийской местности Уорамбул в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.
Днем в четверг, 11 февраля, Эндрю Инглиш (Andrew English) приехал с семьей на отдых к заливу Порт-Хакинг. Жена и дочь австралийца купались на отмели. Неожиданно семья заметила огромную акулу.
Семья выбралась на берег и продолжила наблюдать за акулой с безопасного расстояния. Они сняли хищницу на видео. Несмотря на опасность встречи с акулой, им понравилось это зрелище. «Здорово увидеть акулу так близко», — пояснил Инглиш.
Видео , Общество , Происшествия
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