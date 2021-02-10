Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы» 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), " — сообщили в СК России. Как отметили в ведомстве, основанием для уголовного дела послужили материалы об организации деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России".

По данным СК России, с сентября 2017 года группа людей организовала на территории Москвы работу религиозного подразделения организации. При этом они были осведомлены о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года о признании организации "Свидетелей Иеговы" экстремистской, ее запрете и ликвидации всех подразделений.