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Москва

Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы» 

Юрий Столбов 28 минут назад
Следственным управлением Следственного комитета (СК) Российской Федерации по городу Москве задержаны члены экстремистской организации "Свидетели Иеговы", как показывают кадры, опубликованные в среду.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), " — сообщили в СК России. Как отметили в ведомстве, основанием для уголовного дела послужили материалы об организации деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России".
По данным СК России, с сентября 2017 года группа людей организовала на территории Москвы работу религиозного подразделения организации. При этом они были осведомлены о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года о признании организации "Свидетелей Иеговы" экстремистской, ее запрете и ликвидации всех подразделений.
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Видео , Другое , Свидетели Иеговы , СКР
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