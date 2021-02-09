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Москва

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда 

Юрий Столбов 18 минут назад
В октябре 2017 года в дежурную часть МО МВД России «Назаровский» поступило сообщение о том, что в с. Сахапте в одном из частных домов обнаружено тело пенсионера 1932 г.р. с множественными телесными повреждениями. Во время осмотра места происшествия было установлено, что из дома также было похищено ценное имущество. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МО МВД России «Назаровский» подозреваемые были установлены. Задержание подозреваемых сняли на видео. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "МВД-Медиа".
Видео , Происшествия
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