Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда 

В октябре 2017 года в дежурную часть МО МВД России «Назаровский» поступило сообщение о том, что в с. Сахапте в одном из частных домов обнаружено тело пенсионера 1932 г.р. с множественными телесными повреждениями. Во время осмотра места происшествия было установлено, что из дома также было похищено ценное имущество. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МО МВД России «Назаровский» подозреваемые были установлены. Задержание подозреваемых сняли на видео. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "МВД-Медиа".