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Москва

Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Около 500 редких и секретных устройств, используемых советскими шпионами и кубинскими революционерами, выставили на аукцион в понедельник в штаб-квартире аукционного дома Julien's Auctions в Беверли-Хиллз.
Лотами стала вся коллекция закрытого недавно Музея шпионажа Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в Нью-Йорке. Теперь на аукционе можно приобрести буквально все: от пачки сигарет со скрытой камерой и зуба с цианидом до шифровальной машины.
Это самое больше собрание шпионского оборудования КГБ и подлинные артефакты времен холодной войны. Кроме того, на аукционе представлены исторические документы: дневник кубинского революционера Эрнесто Че Гевары и книга, подписанная бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро. Ставки акционным домом будут приниматься до 13 февраля, когда пройдут сами торги.
Видео , США , Фидель Кастро , КГБ СССР
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