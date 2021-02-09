Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео 

Около 500 редких и секретных устройств, используемых советскими шпионами и кубинскими революционерами, выставили на аукцион в понедельник в штаб-квартире аукционного дома Julien's Auctions в Беверли-Хиллз.

Лотами стала вся коллекция закрытого недавно Музея шпионажа Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в Нью-Йорке. Теперь на аукционе можно приобрести буквально все: от пачки сигарет со скрытой камерой и зуба с цианидом до шифровальной машины.