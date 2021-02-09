Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео 

В прибрежных водах пляжа Эхоп, Новая Зеландия , девушка запечатлела, как купальщик сбежал от двух подплывших к берегу акул. Видео произошедшего опубликовало издание Stuff NZ.

15-летняя Элиза Сквайр, отдыхавшая в трехзвездочном отеле Ōhope Top 10 Holiday Park, сняла на видео, как мужчина оказался в опасной близости с акулами. Турист, имя которого не раскрывается, плавал на мелководье, не догадываясь о появлении хищников. На кадрах видно, как он вынырнул из воды и, услышав испуганные крики отдыхающих и их детей, устремился к берегу.