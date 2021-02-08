Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео 

Юрий Столбов 25 минут назад
Жители Екатеринбурга заметили на здании мэрии мужчину, который, рискуя жизнью ради чиновников, без страховки очищал крышу от сосулек. В местной администрации заявили, что трос был скрыт под курткой коммунальщика. Россиянин попал на видео, которое опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн».
На кадрах видно, как мужчина сбивает лопатой образовавшуюся на крыше наледь. Он продвигается по периметру, при этом одной рукой держится за установленное наверху ограждение, а другой пытается достать до сосулек. Очевидцы заявили, что не заметили пристегнутую к мужчине страховку, и назвали увиденное «жутким».
Видео , Общество , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение