Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео 

Жители Екатеринбурга заметили на здании мэрии мужчину, который, рискуя жизнью ради чиновников, без страховки очищал крышу от сосулек. В местной администрации заявили, что трос был скрыт под курткой коммунальщика. Россиянин попал на видео, которое опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн».

На кадрах видно, как мужчина сбивает лопатой образовавшуюся на крыше наледь. Он продвигается по периметру, при этом одной рукой держится за установленное наверху ограждение, а другой пытается достать до сосулек. Очевидцы заявили, что не заметили пристегнутую к мужчине страховку, и назвали увиденное «жутким».