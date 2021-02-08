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Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Гонщик на «Мазде» снес забор в ночном ДТП на севере Петербурга. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
Авария произошла в районе перекрестка с проспектом Энгельса.
Подробности аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Видео , Происшествия
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