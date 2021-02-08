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Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Гонщик на «Мазде» снес забор в ночном ДТП на севере
Петербурга
. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
Авария произошла в районе перекрестка с проспектом Энгельса.
Подробности аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
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