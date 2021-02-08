Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео 

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, снялась в купальнике на видео и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном коротком ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на фоне океана и пальмы в синем бикини и расстегнутой рубашке с цветочным принтом. Ее запечатлели в полный рост с распущенными волосами. «Я только что проснулась. Предупреждение: не оставляйте сонную девушку на солнце», — подписала Хадид пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.