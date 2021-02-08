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Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео 

Юрий Столбов 46 минут назад
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, снялась в купальнике на видео и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном коротком ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на фоне океана и пальмы в синем бикини и расстегнутой рубашке с цветочным принтом. Ее запечатлели в полный рост с распущенными волосами. «Я только что проснулась. Предупреждение: не оставляйте сонную девушку на солнце», — подписала Хадид пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.
Видео , Шоу-бизнес , Белла Хадид
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