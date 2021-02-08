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Опубликовано видео драки водителя и пешехода 

Юрий Столбов 36 минут назад
Пешеход и водитель «Мерседеса» подрались на тротуаре в Кировском районе Петербурга днем 7 февраля. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Видео , Происшествия , Фонтанка.Ру
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