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Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Юрий Столбов
36 минут назад
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Пешеход и водитель «Мерседеса» подрались на тротуаре в Кировском районе Петербурга днем 7 февраля. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
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