Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео 

В Красносельском районе Петербурга школьники потушили пламя Вечного огня. Произошедшее попал на видео. Инцидент произошел днем в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что компания детей 10-12 лет пришла к памятнику «Неизвестному солдату» в Дворцовом парке Красного села. Один из школьников бросил комок снега в Вечный огонь, после чего он погас. Полиция установила личность хулиганов. Их родителям теперь грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.