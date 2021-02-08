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Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Красносельском районе Петербурга школьники потушили пламя Вечного огня. Произошедшее попал на видео. Инцидент произошел днем в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Установлено, что компания детей 10-12 лет пришла к памятнику «Неизвестному солдату» в Дворцовом парке Красного села. Один из школьников бросил комок снега в Вечный огонь, после чего он погас. Полиция установила личность хулиганов. Их родителям теперь грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Видео , Происшествия
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