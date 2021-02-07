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На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео 

Юрий Столбов 47 минут назад
Накануне, 6 февраля, на Васильевском острове произошла серьезная авария. Автомобиль вылетел в Неву, пробив ограждение.
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Видео , Происшествия , Фонтанка.Ру
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