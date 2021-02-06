Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео 

В национальном парке Яра на юго-востоке Шри-Ланки сняли на видео нападение леопарда на буйволенка. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Newsflare.

Молодой хищник подкрался к стаду индийских буйволов, которые паслись возле дороги. Он выскочил, когда мимо проходил детеныш, схватил его за горло, и потащил в заросли.

Стадо бросилось на помощь буйволенку и сумело спасти его. Какое-то время леопарду удавалось терпеть наседающих на него буйволов, но в итоге он не выдержал, бросил добычу и забрался на дерево.