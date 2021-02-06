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Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик устроил массовую драку в Москве. Видео публикует издание Ura.ru По информации источника, конфликт произошел на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга». Один из гостей Артем Фишер раскритиковал бойцовские навыки Дацика, назвав его «мешком». За спортсмена вступились его спарринг-партнер Артур Саркисян и тренер Артем Лысый, в результате чего завязалась драка.
Видео , Происшествия , Вячеслав Дацик , Артур Саркисян
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