Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик устроил массовую драку в Москве. Видео публикует издание Ura.ru По информации источника, конфликт произошел на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга». Один из гостей Артем Фишер раскритиковал бойцовские навыки Дацика, назвав его «мешком». За спортсмена вступились его спарринг-партнер Артур Саркисян и тренер Артем Лысый, в результате чего завязалась драка.
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Читайте также