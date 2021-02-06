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Москва

Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео 

Юрий Столбов 23 минуты назад
На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал MDK.
Возгорание трубопровода произошло в 21:10 по московскому времени и было ликвидировано примерно через час. В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Высота факельного горения достигала десяти метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
30 января на северо-востоке Москвы произошел сильный пожар из-за взрывов газовых баллонов. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Отмечалось, что факельное горение и взрывы произошли на промышленном объекте на Туристской улице.
Видео , Пожары , МЧС , РИА Новости
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