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Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео 

Юрий Столбов 20 минут назад
Кувырок автомобиля каршеринга на Васильевском острове зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Автомобиль наехал на островок безопасности, после чего зацепил светофор и перевернулся.
Видео , Происшествия , Фонтанка.Ру
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