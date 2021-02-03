Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео 

Юрий Столбов 38 минут назад
Появились кадры, снятые во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Лава течет с огромной скоростью. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Очевидцы говорят, что спастись от раскаленного потока затруднительно даже на мотоцикле.
Видео , Происшествия , Москва24
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение