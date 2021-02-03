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Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Юрий Столбов
38 минут назад
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Появились кадры, снятые во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Лава течет с огромной скоростью. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Очевидцы говорят, что спастись от раскаленного потока затруднительно даже на мотоцикле.
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