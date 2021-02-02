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Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Момент дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пензенском микрорайоне Арбеково, попал на запись автомобильного регистратора.
Пешеход решил перебежать через дорогу. В результате пешеход попал под колеса.
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