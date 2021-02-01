Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео 

Башкирии пенсионер выстрелил в 80-летнюю соседку из пневматики. Момент попал на видео. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в полицию поступило заявление от 80-летней пенсионерки, которая сообщила о том, что в нее несколько раз выстрелил сосед. Одна из пуль попала в голову женщины, но серьезных повреждений ей не нанесла.

В ходе следствия выяснилось, что стрелял в пенсионерку 64-летний мужчина из пневматического оружия из-за давнего конфликта. Он признал свою вину и передал полицейским пневматический пистолет.