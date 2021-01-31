Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео 

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео, на котором она исполняет подвижный танец в откровенном наряде, и вызвала недоумение у поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 28 января.

На кадрах 38-летняя знаменитость перемещается по комнате под музыку на фоне рождественской елки. Она одета в белый топ с открытыми плечами и животом, а также в мини-шорты. На ее лицо нанесен яркий макияж, а волосы убраны в растрепанный хвост. «Иногда вам нужно немного повеселиться», — подписала ролик Спирс и посоветовала подписчикам следовать ее примеру.