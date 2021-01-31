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Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео 

Юрий Столбов 42 минуты назад
Водитель намеренно разозлил амурского тигра, гоняясь за ним на машине, и снял происходящее на видео. Запись опубликовал Центр «Амурский тигр» на своей странице в Instagram.
Сейчас устанавливается информация о том, где, когда и кем снято видео.
Видео , Общество
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