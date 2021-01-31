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Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Бригада скорой медицинской помощи, спешившая на вызов к пациенту, стала участником тройной аварии в Иванове — момент столкновения попал на видео.
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