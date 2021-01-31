Разгон протестующих в Париже попал на видео 

В акциях протеста, прошедших во Франции в субботу, 30 января, приняли участие 32 770 человек, 5050 из них в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли в разных городах Франции. В столице мирный протест перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Стражи порядка применили против митингующих физическую силу, водометы и слезоточивый газ, их разгон попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным французского МВД, 30 января в стране были арестованы 35 человек, в том числе 28 на улицах Парижа, два жандарма получили легкие ранения в ходе демонстраций.