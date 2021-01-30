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Москва

Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
Российская таксистка вступила в конфликт с пассажирами, которые ехали с траурных мероприятий, прервала поездку и высадила их посреди трассы.
Видео опубликовал Telegram-канал "Life-SHOT". Инцидент произошел 27 января в одном из районов Новосибирска. Одна из участниц случившегося, Анастасия Васильева, рассказала, что после похорон отца вызвала автомобиль для себя и матери, при посадке в машину у нее при себе был пакет с оставшимися на поминках продуктами и алюминиевая банка с безалкогольным напитком.
Видео , Общество , Происшествия , Анастасия Васильева
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