Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео 

Российская таксистка вступила в конфликт с пассажирами, которые ехали с траурных мероприятий, прервала поездку и высадила их посреди трассы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Life-SHOT". Инцидент произошел 27 января в одном из районов Новосибирска. Одна из участниц случившегося, Анастасия Васильева , рассказала, что после похорон отца вызвала автомобиль для себя и матери, при посадке в машину у нее при себе был пакет с оставшимися на поминках продуктами и алюминиевая банка с безалкогольным напитком.