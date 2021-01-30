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Москва

Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
Пользователь Tiktok Дани Родман (Danii Rodman) снял на видео жителя Доминиканской Республики, который хладнокровно шагал по улице с роем пчел, полностью облепивших его руку. Об этом пишет издание Unilad.
Автор видео спросил у пчелоноса, почему его не кусают. Тот ответил: «Они знают, кто их хозяин». Родман продолжал задавать вопросы, поэтому мужчина объяснил, что несет пчел в улей.
Как выяснилось, рой облепил руку и не разлетается, потому что он поймал пчелиную матку. «Она у меня в кулаке», — сообщил прохожий.
Видео , В мире , Общество
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