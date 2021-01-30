Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео 

Пользователь Tiktok Дани Родман (Danii Rodman) снял на видео жителя Доминиканской Республики , который хладнокровно шагал по улице с роем пчел, полностью облепивших его руку. Об этом пишет издание Unilad.

Автор видео спросил у пчелоноса, почему его не кусают. Тот ответил: «Они знают, кто их хозяин». Родман продолжал задавать вопросы, поэтому мужчина объяснил, что несет пчел в улей.

Как выяснилось, рой облепил руку и не разлетается, потому что он поймал пчелиную матку. «Она у меня в кулаке», — сообщил прохожий.