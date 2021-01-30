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Москва

Россиянин избил свою девушку и попал на видео 

Юрий Столбов 53 минуты назад
В Мурино Ленинградской области 22-летняя местная жительница выпала из окна на балконе после избиения парнем. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как он толкает девушку в лифт, бьет по лицу и силой вытаскивает на лестничную клетку. Записи опубликовала подруга погибшей в Instagram.
На кадрах видно, как молодой человек жестоко избивает девушку всю дорогу по пути домой, в том числе ногами. Один ролик снят уличной камерой наблюдения, другие — у входа в лифт и в самом лифте. Кроме того, в посте приводится также переписка парня погибшей, в которой он утверждает, что его подруга выпала из окна случайно. Сам он якобы пытался ее поймать, но не успел.
Видео , Происшествия
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