Россиянин избил свою девушку и попал на видео 

В Мурино Ленинградской области 22-летняя местная жительница выпала из окна на балконе после избиения парнем. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как он толкает девушку в лифт, бьет по лицу и силой вытаскивает на лестничную клетку. Записи опубликовала подруга погибшей в Instagram.

На кадрах видно, как молодой человек жестоко избивает девушку всю дорогу по пути домой, в том числе ногами. Один ролик снят уличной камерой наблюдения, другие — у входа в лифт и в самом лифте. Кроме того, в посте приводится также переписка парня погибшей, в которой он утверждает, что его подруга выпала из окна случайно. Сам он якобы пытался ее поймать, но не успел.