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Москва

Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Водитель в Австралии выжил после того, как стол для пинг-понга влетел в лобовое стекло его автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Водитель внедорожника опубликовал сделанную видеорегистратором запись момента ДТП в соцсетях.
На записи видно, что мужчина ехал по трассе при свете дня со скоростью 100 километров в час. Неожиданно со встречного автомобиля вылетела картонная коробка со столом для пинг-понга. Стол перелетел через дорогу и врезался в лобовое стекло, после чего водитель пострадавшего автомобиля остановился.
Видео , Происшествия
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