Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео 

Водитель в Австралии выжил после того, как стол для пинг-понга влетел в лобовое стекло его автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Водитель внедорожника опубликовал сделанную видеорегистратором запись момента ДТП в соцсетях.

На записи видно, что мужчина ехал по трассе при свете дня со скоростью 100 километров в час. Неожиданно со встречного автомобиля вылетела картонная коробка со столом для пинг-понга. Стол перелетел через дорогу и врезался в лобовое стекло, после чего водитель пострадавшего автомобиля остановился.