Массовая драка на парковке попала на видео 

Камера наружного наблюдения зафиксировала драку на парковке в Петрозаводске , которая закончилась стрельбой. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях.

Разборка на автостоянке произошла 24 января на Карельском проспекте в Петрозаводске. На кадрах видно, как из заехавшего на территорию Chevrolet Niva выскочили пять человек и без лишних слов принялись избивать встречавшего их сотрудника. Ему на помощь пришли несколько мужчин с лопатой, в ответ налетчики пустили в ход травматический пистолет и газовый баллончик.

Спустя минуту нападавшие столь же стремительно запрыгнули в салон и скрылись.