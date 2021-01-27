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Москва

Массовая драка на парковке попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Камера наружного наблюдения зафиксировала драку на парковке в Петрозаводске, которая закончилась стрельбой. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях.
Разборка на автостоянке произошла 24 января на Карельском проспекте в Петрозаводске. На кадрах видно, как из заехавшего на территорию Chevrolet Niva выскочили пять человек и без лишних слов принялись избивать встречавшего их сотрудника. Ему на помощь пришли несколько мужчин с лопатой, в ответ налетчики пустили в ход травматический пистолет и газовый баллончик.
Спустя минуту нападавшие столь же стремительно запрыгнули в салон и скрылись.
Видео , Происшествия
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