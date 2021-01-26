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Москва

Прототип первого российского летающего такси показали на видео 

Юрий Столбов 25 минут назад
Генеральный директор компании "Hover" Александр Атаманов заявил, что первые образцы дронов-такси "планируется построить уже в этом году". Презентация прототипа летающей машины состоялась на малой арене московского спорткомплекса "Лужники" в понедельник, 25 января.
Сообщается, что беспилотник российских разработчиков способен подниматься на высоту до 150 метров и имеет грузоподъемность до 300 килограммов. Максимальная скорость аппарата составляет 200 километров в час, а одной зарядки аккумуляторов достаточно для преодоления 100 километров. Кроме того, электродвигатели дрона имеют низкий уровень шума, что позволяет использовать машину в условиях города.
"Здесь нет открытых винтов, новый тип двигателя, баллистический парашют, защитная капсула для людей. Эта машина гораздо быстрее любого коптера, потому что у нее есть дополнительный маршевый двигатель для движения вперед", — сказал Атаманов.
Он также отметил, что новый вид транспорта по размеру не отличается от обычного автомобиля и позволит сэкономить на бензине, поскольку работает от электричества. Разработчик добавил, что согласно мировым тенденциям первый этап внедрения дронов-такси запланирован на 2025 год.
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Видео , Наука и техника , Александр Атаманов
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