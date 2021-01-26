Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео 

Прибывшие на место расчеты пожрано-спасательного гарнизона установили, что огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 24 человека и семь единиц техники.

Тушение осложнилось труднодоступностью местности, а также сильным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду. На данный момент угрозы жилым домам нет. Данных о ликвидации пожара еще не поступало.