Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео 

Крупный пожар произошел в плавнях под Анапой. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сообщение о возгорании камыша в станице Анапская на улице Набережная поступило в 14:19 по местному времени.
Прибывшие на место расчеты пожрано-спасательного гарнизона установили, что огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 24 человека и семь единиц техники.
Тушение осложнилось труднодоступностью местности, а также сильным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду. На данный момент угрозы жилым домам нет. Данных о ликвидации пожара еще не поступало.