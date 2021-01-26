Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео 

Юрий Столбов 47 минут назад
Крупный пожар произошел в плавнях под Анапой. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сообщение о возгорании камыша в станице Анапская на улице Набережная поступило в 14:19 по местному времени.
Прибывшие на место расчеты пожрано-спасательного гарнизона установили, что огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 24 человека и семь единиц техники.
Тушение осложнилось труднодоступностью местности, а также сильным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду. На данный момент угрозы жилым домам нет. Данных о ликвидации пожара еще не поступало.
Видео , Пожары , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова в платье с голыми ягодицами отметила юбилей
03:24
Бузова в платье с голыми ягодицами отметила юбилей
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение