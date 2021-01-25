Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини 

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик американской певицы Майли Сайрус . Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах певица выполняет танцевальные движения в белом бикини и солнцезащитных очках. При этом она запечатлена на террасе с видом на море. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать танец Сайрус в похожем образе и аналогичной локации. Публикация набрала почти четыре миллиона просмотров и 643 тысячи лайков.