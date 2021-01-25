Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео 

Любитель приключений из Австралии поплавал в ручье вместе с огромным питоном. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

18-летний Миллер Уилсон (Miller Wilson) встретил трехметрового ромбического питона, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. Он снял произошедшее на видео.

На записи видно, как австралиец стоит в ледяной воде и пытается направить змею к берегу. В какой-то момент кажется, что змея вот-вот укусит юношу, так как она подплывает к нему на опасно близкое расстояние.