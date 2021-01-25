Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Любитель приключений из Австралии поплавал в ручье вместе с огромным питоном. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.
18-летний Миллер Уилсон (Miller Wilson) встретил трехметрового ромбического питона, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. Он снял произошедшее на видео.
На записи видно, как австралиец стоит в ледяной воде и пытается направить змею к берегу. В какой-то момент кажется, что змея вот-вот укусит юношу, так как она подплывает к нему на опасно близкое расстояние.
Видео , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение