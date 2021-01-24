Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео 

Девушка Анна Довгалюк (ныне нынче юрист Законодательного собрания СПБ ), известная своими скандальными акциями, ночью 23 января устроила небольшое ДТП в центре города, столкнувшись с другим автомобилем. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".

Довгалюк отказалась проходить медицинское освидетельствование и общаться с инспекторами без адвоката.

В 2017 году Довгалюк, бывшая на тот момент студенткой юридического факультета СПбГУ, прославилась, опубликовав видео, на котором девушка задирает юбку на разных станциях петербургского метрополитена в тот момент, когда из вагонов выходил поток пассажиров. Она объяснила, что таким образом она боролась с апскертингом (заглядывание девушкам под юбки).