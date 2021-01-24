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Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео 

Юрий Столбов 52 минуты назад
Девушка Анна Довгалюк (ныне нынче юрист Законодательного собрания СПБ), известная своими скандальными акциями, ночью 23 января устроила небольшое ДТП в центре города, столкнувшись с другим автомобилем. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Довгалюк отказалась проходить медицинское освидетельствование и общаться с инспекторами без адвоката.
В 2017 году Довгалюк, бывшая на тот момент студенткой юридического факультета СПбГУ, прославилась, опубликовав видео, на котором девушка задирает юбку на разных станциях петербургского метрополитена в тот момент, когда из вагонов выходил поток пассажиров. Она объяснила, что таким образом она боролась с апскертингом (заглядывание девушкам под юбки).
Видео , Происшествия , Анна Довгалюк , Фонтанка.Ру
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