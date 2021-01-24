Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео 

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Пьяный водитель в Петербурге попытался скрыться от ДПС , но врезался в столб. Видео опубликовало издание "Фонтанка".

В субботу, 23 января, в Петербурге на пересечении улиц Софийской и Белы Куна водитель белой Lada не справился с управлением.