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Москва

Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Перми пьяный водитель сделал сальто, чтобы доказать свою трезвость. 33-летнего мужчину остановили в ходе рейда.
Водителю предложили пройти проверку на алкотестере, выяснилось, что он под пьян. В отношении водителя составлен протокол.
Видео , Происшествия
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