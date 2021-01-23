Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео 

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Перми пьяный водитель сделал сальто, чтобы доказать свою трезвость. 33-летнего мужчину остановили в ходе рейда.

Водителю предложили пройти проверку на алкотестере, выяснилось, что он под пьян. В отношении водителя составлен протокол.