Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео 

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Стюардесса неизвестной авиакомпании станцевала в проходе в мини-юбке и вызвала восхищение в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love, освещающий жизнь членов экипажей.

На видео бортпроводница с бумажным стаканчиком динамично двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера . Сперва девушка вскакивает с кресла и двигает бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и садится в сиденье, скрестив ноги.

При этом из одежды на стюардессе фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.