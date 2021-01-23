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Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео 

Юрий Столбов 55 минут назад
Стюардесса неизвестной авиакомпании станцевала в проходе в мини-юбке и вызвала восхищение в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love, освещающий жизнь членов экипажей.
На видео бортпроводница с бумажным стаканчиком динамично двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера. Сперва девушка вскакивает с кресла и двигает бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и садится в сиденье, скрестив ноги.
При этом из одежды на стюардессе фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.
Видео , Общество , Джастин Бибер
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