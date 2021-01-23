Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео 

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Наезд электропоезда на пешехода в Приморском районе Петербурга попал на видео. Видео опубликовало издание "Фонтанка".

На записи видно, что на железнодорожный переход мужчина шагнул, не слишком интересуясь происходящим вокруг.