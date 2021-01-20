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Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео 

Юрий Столбов 59 минут назад
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп покинул в среду Белый дом. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
В распространенном ранее графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.
Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Видео , США , Меланья Трамп , Дональд Трамп
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