Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео 

В распространенном ранее графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет в полдень 20 января на ступенях Капитолия.