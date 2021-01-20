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Москва

Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео 

Юрий Столбов 20 минут назад
Иномарка протаранила машину ДПС в Пензе. Произошедшее попало на видео и появилось в социальных сетях.
Автомобиль Hyundai Solaris протаранил машину ДПС. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.
Видео , Происшествия , ГИБДД
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