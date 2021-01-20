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Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Юрий Столбов
20 минут назад
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Иномарка протаранила машину
ДПС
в Пензе. Произошедшее попало на видео и появилось в социальных сетях.
Автомобиль Hyundai Solaris протаранил машину ДПС. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.
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