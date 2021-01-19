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Москва

Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео 

Юрий Столбов 30 минут назад
Московский водитель сервиса «Яндекс. Такси» подрезал учебную машину и закидал ученицу и инструктора снегом. Видео опубликовал Telegram-канал Hue.
Сообщается, что инцидент произошел на западе столицы. Учебный автомобиль, в котором находились ученица по имени Устинья и ее инструктор, направлялся по улице Запорожской, когда машина «заглохла».
Вследствие неплановой остановки автомобили сзади начали сигналить и мигать дальним светом, однако, когда девушка двинулась с места, ее подрезал таксист. На кадрах видно, что между инструктором и водителем такси началась словесная перепалка, в результате которой таксист закидал инструктора и ученицу снегом и удалился.
Видео , Происшествия , Яндекс
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